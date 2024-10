Agatha All Along: Teen si è rivelato, ecco la spiegazione dei suoi poteri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Agatha All Along: Teen si è rivelato, ecco la spiegazione dei suoi poteri Dopo aver giocato con i fan per 4 episodi, Agatha All Along ha rivelato l’identità di Teen. Interpretato da Joe Locke, inizialmente viene presentato come un aspirante mago con un passato misterioso. Teen si unisce alla congrega di Agatha Harkness, composta da Lillia Calderu (Patti Lupone), Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Mrs. Hart (Debra Jo Rupp) e Rio Vidal (Aubrey Plaza). Il giovane non è in grado di dire il suo nome senza un sigillo che ricorda un po’ una M che gli compaia sulla bocca, il che incuriosisce Agatha. Sebbene alcuni fan pensassero che Teen potesse essere il figlio di Agatha, Nicholas Scratch, ipotesi smentita da Rio nel quarto episodio, la maggior parte delle teorie on line puntava verso quella che si è rivelata poi essere la verità. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)Allsi èladeiDopo aver giocato con i fan per 4 episodi,Allhal’identità di. Interpretato da Joe Locke, inizialmente viene presentato come un aspirante mago con un passato misterioso.si unisce alla congrega diHarkness, composta da Lillia Calderu (Patti Lupone), Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn), Mrs. Hart (Debra Jo Rupp) e Rio Vidal (Aubrey Plaza). Il giovane non è in grado di dire il suo nome senza un sigillo che ricorda un po’ una M che gli compaia sulla bocca, il che incuriosisce. Sebbene alcuni fan pensassero chepotesse essere il figlio di, Nicholas Scratch, ipotesi smentita da Rio nel quarto episodio, la maggior parte delle teorie on line puntava verso quella che si è rivelata poi essere la verità.

