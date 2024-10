Lapresse.it - Wta Wuhan, Jasmine Paolini accede ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)fa un altro passo verso la qualificazione alle Wta Finals. La toscana si è guadagnata un posto aidial Dongfeng Voyah –Open, Wta 1000 sul duro in scena appunto a, in Cina. L’azzurra, testa di serie numero 3 e numero 5 del ranking, ha battuto la russa Erika Andreeva, sedicesima testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 12 minuti. Domaniaffronterà aila vincente della sfida tra Qinwen Zheng e Leylah Fernandez. L’azzurra tornerà in campo oggi negli ottavi didel doppio femminile con Sara Errani contro la coppia formata da Ekaterina Alexandrova e Katerina Siniakova.