Treni: Salvini, per disagi 2 ottobre evase 4.788 richieste rimborso

Torino, 10 ott. (LaPresse) – Per quanto riguarda le misure compensative per gli utenti per il 2 ottobre "fino a oggi sono state lavorate ed evase con esito positivo 4.788 richieste di indennizzo e rimborso rispetto a quanto previsto dalla normativa". Lo dice il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il question time.

