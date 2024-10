Traffico Roma del 10-10-2024 ore 16:30 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di potatura sta chiusa via Portuense tra Ponte Pisano e via della Magliana per tutta la durata dei lavori deviazioni per il trasporto pubblico a Porta Maggiore lavori di rinnovo dei binari su parte della rete chiusa in via Prenestina la corsia tranviaria tra piazzale Prenestino e piazzale labicano Pertanto fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente sul bus sempre in tema di trasporti fino al 31 ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana dal 25 al 26 ottobre la linea sarà interamente sostituita da bus a partire dalle 20:30 del venerdì e fino al termine del servizio della domenica alle 20:45 all’Olimpico Italia Belgio per la n link attivo il consueto piano trasporti ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per lavori di potatura sta chiusa via Portuense tra Ponte Pisano e via della Magliana per tutta la durata dei lavori deviazioni per il trasporto pubblico a Porta Maggiore lavori di rinnovo dei binari su parte della rete chiusa in via Prenestina la corsia tranviaria tra piazzale Prenestino e piazzale labicano Pertanto fino al 3 novembre le linee 235 814 viaggiano integralmente sul bus sempre in tema di trasporti fino al 31 ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana dal 25 al 26 ottobre la linea sarà interamente sostituita da bus a partire dalle 20:30 del venerdì e fino al termine del servizio della domenica alle 20:45 all’Olimpico Italia Belgio per la n link attivo il consueto piano trasporti ...

