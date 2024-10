Lopinionista.it - Torna ‘Hit Parade’: a ‘Non è un Paese per Giovani’ la classifica dei 5 brani più suonati in radio

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA – Proseguono su Rai2 le celebrazioni del centenario dellacon un grande revival: a Non è unper Giovani, in onda dalle ore 12 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì con Massimo Cervelli e Tommaso Labate, rivive HIT PARADE, il programma cult condotto da Lelio Luttazzi dal 1967, tra i più amati ed ascoltati di2. Come per l’originale, l’appuntamento è per ogni venerdì: introdotti dalla storica sigla, alle ore 13.15, i conduttori riproporranno ladei 5piùin. “In un mondo in cui sembra che le classifiche musicali siano roba da antiquariato, lamusicalefonica per antonomasia riin grande stile con una chiave tutta da scoprire, venerdì dopo venerdì”, dichiara Tommaso Labate.