Thesocialpost.it - Stangata per chi ha ristrutturato casa. Panico tra chi ha usufruito del Superbonus

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La chiamano già “la vendetta di Giorgetti sul“, di fatto è una tassa per chi hacon i fondi pubblici. Un duro colpo per quanti hanno avuto accesso alle agevolazioni. Arriva dunque un aumento delle rendite catastali obbligatorio per chi ha fatto lavori incon i bonus, e quindi con i fondi dello Stato. Lo ha annunciato infatti il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Come spiega Repubblica, “la rendita catastale fotografa il valore di mercato dell’immobile. Serve come base per il pagamento dell’Imu e per gli atti di compravendita tra privati per i quali l’imposta di registro si paga, appunto, sulla base del valore catastale. Poiché si tratta di un valore che serve come base per il calcolo delle imposte è previsto l’aggiornamento della rendita ogni volta che vengono effettuati interventi edilizi che comportano un aumento di valore dell’immobile”.