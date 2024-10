Sport in tv oggi giovedì 10 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina: si entra infatti nel vivo con i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con in campo Jannik Sinner, e gli ottavi del Wta 1000 di Wuhan. Spazio poi alla Nations League 2024/25, con gli azzurri di Luciano Spalletti che sfidano il Belgio all’Olimpico di Roma. Protagonisti anche il ciclismo con il Gran Piemonte e il basket con l’Eurolega, che vede in campo la Virtus Bologna sul campo dell’Asvel. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi giovedì 10 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di102024. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina: si entra infatti nel vivo con i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con in campo Jannik Sinner, e gli ottavi del Wta 1000 di Wuhan. Spazio poi alla Nations League 2024/25, con gli azzurri di Luciano Spalletti che sfidano il Belgio all’Olimpico di Roma. Protagonisti anche il ciclismo con il Gran Piemonte e il basket con l’Eurolega, che vede in campo la Virtus Bologna sul campo dell’Asvel. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv10digliFace.

