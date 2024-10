Regione Lazio / Distretti sociosanitari, oltre 2 milioni di euro nella fase di conversione a consorzio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Regione Lazio – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, ha approvato lo stanziamento di 2.280mila euro, come contributo straordinario a favore dei Distretti sociosanitari del Lazio, al fine di garantire la continuità dei servizi socioassistenziali, nella fase di transizione al passaggio a consorzio sociale. “Si tratta di una risposta importante da L'articolo Regione Lazio / Distretti sociosanitari, oltre 2 milioni di euro nella fase di conversione a consorzio Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Regione Lazio / Distretti sociosanitari, oltre 2 milioni di euro nella fase di conversione a consorzio Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 10 ottobre 2024)– La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, ha approvato lo stanziamento di 2.280mila, come contributo straordinario a favore deidel, al fine di garantire la continuità dei servizi socioassistenziali,di transizione al passaggio asociale. “Si tratta di una risposta importante da L'articolodidiTemporeale Quotidiano.

