Zon.it - Ottobre in rosa a Baronissi: giornata di prevenzione con visite gratuite per il tumore al seno

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 122024 alle ore 16 Imparare ad amarsi e a giocare d’anticipo nella lotta al cancro al. Si apre al’, il mese della, conlogiche, in programma per sabato 122024 alle ore 16 presso la sede dell’Associazione “Il Punto”. Breast Unit Salerno Nel corso delladi screening gratuiti, sarà presentata anche la “Breast Unit Salerno”, ovvero il centro dilogia dell’A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che si occupa in maniera completa delle donne affette da patologie mammarie: dalla diagnosi al trattamento chirurgico e ricostruttivo, dalla riabilitazione al supporto psicologico. Sarà presente la dottoressa Maria Lamberti, responsabile chirurgologo.