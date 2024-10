Nations League, Italia-Belgio 2-2: azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 - Un dominio lungo 38' e suggellato dalle reti di cambiaso e Retegui prima del rosso comminato dopo on field review a Pellegrini per fallo su Theate e del successivo gol immediato di De Cuyper: a questo punto tra Italia e Belgio comincia un'altra partita dal copione molto diverso. Gli ospiti assediano l'area azzurra e al 62' giungono al pareggio con la zampata di Trossard e poi insistono a caccia di un vantaggio che invece non arriverà mai. La Nazionale di Spalletti, tra l'altro non lesinando qualche sortita offensiva, difende con le unghie e con i denti un 2-2 dalle due facce che però le consente di restare in vetta al Gruppo 2 di Nations League nonostante la rimonta della Francia, che intanto batteva con un rotondo 4-1 i prossimi avversari di Israele, da affrontare lunedì 14 ottobre. Sport.quotidiano.net - Nations League, Italia-Belgio 2-2: azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 - Un dominio lungo 38' e suggellato dalle reti diprima del rosso comminato dopo on field review a Pellegrini per fallo su Theate e del successivo gol immediato di De Cuyper: a questo punto tracomincia un'altra partita dal copione molto diverso. Gli ospiti assediano l'area azzurra e al 62' giungono al pareggio con la zampata di Trossard e poi insistono a caccia di un vantaggio che invece non arriverà mai. La Nazionale di Spalletti, tra l'altro non lesinando qualche sortita offensiva, difende con le unghie e con i denti un 2-2 dalle due facce che però le consente di restare in vetta al Gruppo 2 dinonostante la rimonta della Francia, che intanto batteva con un rotondo 4-1 i prossimi avversari di Israele, da affrontare lunedì 14 ottobre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio 2-2 - Cambiaso : “Forse meritavamo qualcosa in più” - “Abbiamo fatto i primi trenta minuti alla grande, undici contro undici non so quanto sarebbe finita. Il gol? Non ci credevo al momento, temevo fosse fuorigioco”, ha concluso in riferimento alla rete del momentaneo 1-0 arrivata in avvio di gioco. Lo ha detto a Rai Sport Andrea Cambiaso dopo il 2-2 contro il Belgio in Nations League. (Sportface.it)

PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2 : Cambiaso decisivo - Pellegrini condiziona la partita - it. Dall’80’ Raspadori sv CT: Spalletti 6,5 BELGIO Casteels 5,5 Debast 5,5 Faes 6 Theate 6. Frattesi 7. Una partita totalmente cambiata dalla sua ingenuità . CT: Spalletti BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate (69? Vranckx), De Cuyper; Tielemans, Mangala (69? Castagne); De Ketelaere (69? Lukebakio), Trossard, Doku; Openda. (Calciomercato.it)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : De Cuyper e Trossard rispondono a Cambiaso e Retegui -  . Al 6? pareggio di Trossard. De Cuyper accorcia le distanze al 42? su calcio di punizione dopo il cartellino rosso di Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate. All’Olimpico di Roma, Azzuri in vantaggio con Cambiaso al 1’e raddoppio di Retegui. L’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio nella gara valida per la terza giornata di Nations League. (Lapresse.it)