Liberoquotidiano.it - Nadal, l'omaggio di Djokovic: "La tua eredità vivrà per sempre"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Shanghai, 10 ott. - (Adnkronos) - "La tuaper". Così sui suoi profili social Novakrendeal rivale diRafaelche oggi ha annunciato il suo ritiro. "Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare" , si legge. "La tua tenacia, dedizione, spirito combattivo faranno scuola per decenni - prosegue- La tuaper. Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un'icona del tennis e dello sport in generale".