Nadal dice addio al tennis (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafa Nadal ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico. Il campione spagnolo ha scelto Instagram per congedarsi dai milioni di tifosi che lo seguono da anni da ogni parte del mondo. “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal tennis professionale”, Queste le parole con cui inizia il video di addio Nadal dice addio al tennis L'Identità. Lidentita.it - Nadal dice addio al tennis Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rafaha annunciato il suo ritiro dalprofessionistico. Il campione spagnolo ha scelto Instagram per congedarsi dai milioni di tifosi che lo seguono da anni da ogni parte del mondo. “Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dalprofessionale”, Queste le parole con cui inizia il video dialL'Identità.

Tennis - è finita un’era : Nadal si ritira - Ho passato molte ore con loro e ho vissuto momenti che ricorderò per il resto della mia vita“, ha proseguito Nadal mentre si alternano le immagini dei suoi grandi duelli con Roger Federer e Novak Djokovic. E per ultimo, voi, i tifosi che mi avete dato tutta l’energia di cui avevo bisogno in ogni momento. (Ilfaroonline.it)

Nadal si ritira - ecco i 22 Slam vinti dal tennista spagnolo - . Il campione di Manacor, tra i migliori tennisti della storia, lascia dopo 22 anni di carriera. Trionfi che gli sono valsi il soprannome di ‘King of Clay’ e una statua nel complesso sportivo parigino. Lo spagnolo ha vinto 22 titoli Slam, secondo nella storia dietro al solo Djokovic. Rafa Nadal ha annunciato oggi l’addio al tennis professionistico. (Lapresse.it)

Rafael Nadal annuncia il ritiro dal tennis : “Tutto quello che ho vissuto è stato un sogno diventato realtà” - Mia madre, che ha fatto tutti i sacrifici che doveva fare per non farmi mancare nulla. Mia sorella, con cui ho un rapporto incredibile. E poi il mio team. Sono entusiasta di dire che l’ultimo torneo saranno le finali di Coppa Davis 2024, in cui rappresenterò il mio paese. Mia moglie, Mary, che è con me da 19 anni, una compagna di vita perfetta durante tutti questi anni di carriera. (Napolipiu.com)