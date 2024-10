Muore a 14 anni schiacciata dall’autobus fuori da scuola (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragedia a Piacenza, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata dalle ruote di un autobus nei pressi dell’Istituto superiore Raineri Marcora. La giovane, di origine indiana, stava tornando a casa ed era probabilmente intenzionata a salire su quello stesso bus, che aveva provato a raggiungere in corsa. La dinamica non è ancora chiara, ma non è escluso che lei stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo. Il mezzo ha chiuso le porte ed è ripartito schiacciando la giovane, che è morta sul colpo sotto gli occhi dei compagni. L’autista ha immediatamente fermato il bus, riporta Il Piacenza. Tpi.it - Muore a 14 anni schiacciata dall’autobus fuori da scuola Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragedia a Piacenza, dove una ragazzina di 14è mortadalle ruote di un autobus nei pressi dell’Istituto superiore Raineri Marcora. La giovane, di origine indiana, stava tornando a casa ed era probabilmente intenzionata a salire su quello stesso bus, che aveva provato a raggiungere in corsa. La dinamica non è ancora chiara, ma non è escluso che lei stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo. Il mezzo ha chiuso le porte ed è ripartito schiacciando la giovane, che è morta sul colpo sotto gli occhi dei compagni. L’autista ha immediatamente fermato il bus, riporta Il Piacenza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzina di 14 anni muore schiacciata da un bus fuori dalla scuola - Una frazione di secondo ed è finita sotto le ruote di un autobus proprio davanti alla scuola. La tragedia è avvenuta a Piacenza, in via Mattei, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre. Per cause al vaglio della polizia locale, una ragazzina di 14 anni ha perso la vita... (Today.it)

Piacenza - studentessa di 14 anni morta schiacciata da un autobus fuori da scuola - Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”, ha concluso. Lì è stata investita dall’autobus. Una studentessa di 14 anni è morta giovedì pomeriggio a Piacenza schiacciata da un autobus. La giovane frequentava il primo anno di un istituto superiore e – secondo quanto scrive il quotidiano piacentino Libertà – al termine delle lezioni era uscita con gli altri ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ragazzina di 14 anni muore schiacciata da un bus fuori scuola - . . È successo a Piacenza nelle prime ore del pomeriggio. Un attimo di secondo ed è finita sotto le ruote di un autobus proprio davanti scuola. Forse la ragazzina di 14 anni morta sul colpo dopo essere stata schiacciata dalle ruote del bus stava correndo per raggiungere il mezzo. Medici e infermieri. (Today.it)