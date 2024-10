Mezzaluna Rossa, colpita una scuola a Gaza, 28 morti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Mezzaluna Rossa ha reso noto che l'esercito israeliano ha attaccato una scuola a Gaza causando la morte di 28 persone che vi avevano trovato alloggio e il ferimento di 54. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'Idf ha reso noto di aver attaccato un complesso di cui fa parte l'ex scuola Rufaydah nell'area di Deir al Balah, a Gaza, da dove - afferma - stava operando "un gruppo di terroristi di Hamas che vi aveva posizionato un centro di comando da dove partivano attacchi contro Israele". Quotidiano.net - Mezzaluna Rossa, colpita una scuola a Gaza, 28 morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha reso noto che l'esercito israeliano ha attaccato unacausando la morte di 28 persone che vi avevano trovato alloggio e il ferimento di 54. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. L'Idf ha reso noto di aver attaccato un complesso di cui fa parte l'exRufaydah nell'area di Deir al Balah, a, da dove - afferma - stava operando "un gruppo di terroristi di Hamas che vi aveva posizionato un centro di comando da dove partivano attacchi contro Israele".

