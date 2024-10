Maltempo, piogge intense a Milano: Lambro sale oltre quota 2 metri (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune di Milano, Marco Granelli, in un post su Facebook, ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni del Maltempo nel capoluogo meneghino. “Dalle 3 circa sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi. Il Seveso a Milano è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena”, scrive Granelli nel post. “Il Lambro a Milano è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri, con contributi a Milano e da nord. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e del Lambro, pronti ad intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell’acqua”. Lapresse.it - Maltempo, piogge intense a Milano: Lambro sale oltre quota 2 metri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune di, Marco Granelli, in un post su Facebook, ha diffuso aggiornamenti sulle condizioni delnel capoluogo meneghino. “Dalle 3 circa sta piovendo sue su tutta la Brianza e le Prealpi. Il Seveso aè in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da nord. La vasca ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena”, scrive Granelli nel post. “Ilè in salita e ha già superato ladei 2, con contributi ae da nord. A Pontele squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e del, pronti ad intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell’acqua”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo a Milano e Lombardia : allerta meteo rossa. Giovedì da incubo con violenti nubifragi - È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Attese precipitazioni diffuse moderate o forti su Alpi, Prealpi e sui settori adiacenti di alta pianura occidentale, anche a carattere di rovescio e temporale. (Ilgiorno.it)

Maltempo Nord Italia con pioggia e Lambro esondato a Milano e frane in Liguria - allerta meteo rossa in Veneto - Nuova ondata di maltempo, con Milano investita dalla pioggia, frane in Liguria e rischio idrogeologico in Veneto. Ecco la situazione attuale nella Penisola. (Notizie.virgilio.it)

Milano ancora nella morsa del maltempo : previste nuove (forti) piogge - . È quello che prevedono i meteorologi di 3Bmeteo per la il 10. Dopo le precipitazioni di martedì, la metropoli lombarda sarà travolta da un nuova perturbazione che sarà formata da ciò che resta dell'ex uragano Kirk. Qualche ora di tregua, poi Milano farà ancora i conti con la pioggia e il maltempo. (Milanotoday.it)

Maltempo - frane e allagamenti in Liguria : a Milano esonda il Lambro - Numerosi allagamenti nel Nord Italia per l'ondata di maltempo che ha innalzato pericolosamente il livello dei fiumi: numerosi i disagi il Piemonte, Liguria e Lombardia. (Ilgiornale.it)

Maltempo - a Milano è esondato il Lambro : attivata la vasca per il Seveso - . “Alle 14:15 circa è iniziato anche l’allagamento del quartiere di Ponte Lambro – ha proseguito -. L’inviata in lacrime Da stamattina 8 ottobre, ha detto l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli, “sono caduti tra i 55 e 60 mm di pioggia a Milano e i livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono ancora in salita”. (Thesocialpost.it)