Maltempo, a Milano esondato il Lambro dopo una bomba d'acqua (Di giovedì 10 ottobre 2024) Altra giornata di Maltempo al Centro-Nord a causa di una perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia. La Protezione Civile ha valutato per oggi allerta rossa su alcuni settori della Lombardia e arancione su parte della Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Allerta gialla invece sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (LE PREVISIONI). Tg24.sky.it - Maltempo, a Milano esondato il Lambro dopo una bomba d'acqua Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Altra giornata dial Centro-Nord a causa di una perturbazione atlantica che ha raggiunto l’Italia. La Protezione Civile ha valutato per oggi allerta rossa su alcuni settori della Lombardia e arancione su parte della Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Allerta gialla invece sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria (LE PREVISIONI).

