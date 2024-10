Lupita Nyong’o conferma la rottura con Joshua Jackson: “Il mio unico amore è il gatto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lupita Nyong'o ha confermato in un'intervista di essere single. La storia con Joshua Jackson, sebbene non sia mai stata resa pubblica, si è conclusa e l'attrice ha ironizzato parlando del suo Yoyo: "Il mio amore per il mio gatto è unico". Fanpage.it - Lupita Nyong’o conferma la rottura con Joshua Jackson: “Il mio unico amore è il gatto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Nyong'o hato in un'intervista di essere single. La storia con, sebbene non sia mai stata resa pubblica, si è conclusa e l'attrice ha ironizzato parlando del suo Yoyo: "Il mioper il mio gatto è".

