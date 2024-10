Lotta Scudetto, Cannavaro si sbilancia sul Napoli: il pronostico è incredibile – VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fabio Cannavaro, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della Lotta Scudetto, svelando quello che è il suo punto di vista in merito alle possibilità del Napoli. Questo Napoli può davvero vincere di nuovo lo Scudetto? Il primo posto in solitaria dopo sette giornate fanno sicuramente sognare i tifosi, ma Antonio Conte è consapevole che servirà mantenere l’attenzione massima in vista del prosieguo della stagione. La concorrenza si preannuncia, infatti, ben nutrita, con l‘Inter che sembra essere ancora favorita per la qualità complessiva della rosa a propria disposizione. D’altro canto, la compagine partenopea può contare sulla possibilità di potersi dedicare a una sfida a settimana, a causa della mancata qualificazione alle Coppe Europee per questa stagione. Spazionapoli.it - Lotta Scudetto, Cannavaro si sbilancia sul Napoli: il pronostico è incredibile – VIDEO Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fabio, intervenuto al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della, svelando quello che è il suo punto di vista in merito alle possibilità del. Questopuò davvero vincere di nuovo lo? Il primo posto in solitaria dopo sette giornate fanno sicuramente sognare i tifosi, ma Antonio Conte è consapevole che servirà mantenere l’attenzione massima in vista del prosieguo della stagione. La concorrenza si preannuncia, infatti, ben nutrita, con l‘Inter che sembra essere ancora favorita per la qualità complessiva della rosa a propria disposizione. D’altro canto, la compagine partenopea può contare sulla possibilità di potersi dedicare a una sfida a settimana, a causa della mancata qualificazione alle Coppe Europee per questa stagione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zambrotta ottimista : «Spalletti ha una buona rosa e giovane. Sulla lotta scudetto…» - Le parole riportate da Tuttomercatoweb. LE PAROLE – «Spalletti dopo l’ultimo […]. Le parole di Zambrotta, ex giocatore del Milan e campione con la Nazionale nel 2006, sull’Italia di Luciano Spalletti Gianluca Zambrotta, ex Milan e Juve, Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale ha rilasciato qualche dichiarazione al Padel Pro Am Cup a Viareggio. (Calcionews24.com)

Totti sulla lotta scudetto : «Io vedo favorite quelle tre squadre per il campionato. Su De Rossi…» - Francesco Totti ha parlato della lotta scudetto, sbilanciandosi così per quanto riguarda quelle squadre. Ecco il pronostico dell’ex Roma Intervistato da TMW alla Padel Pro Am Cup a Viareggio Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato della lotta scudetto e non solo. Ecco un estratto della sua intervista, dove cita anche l’Inter di Simone Inzaghi tra le papabili squadre in lotta […]. (Calcionews24.com)

Criscitiello : «Se l’Inter non lotta per lo Scudetto è fallimento!» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Michele Criscitiello non accetterebbe un’ipotesi nella stagione nerazzurra e lo dice su Sportitalia. Michele Criscitiello non accetterebbe un’ipotesi: «L’Inter non può ritenersi fuori dalla lotta Scudetto nonostante il Napoli e la Juventus. L’Inter è seconda in classifica in Serie A ed è ad appena due punti dal Napoli capolista. (Inter-news.it)