Oasport.it - LIVE Paolini-E. Andreeva 6-3, 4-1, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: due break per l’azzurra nel 2° set

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Altro errore di rovescio della russa. Altro! 30-40 Servizio vincente. 15-40 Pauroso rovescio in cross in contropiede! 15-30 Spacca la racchetta, errore chilometrico di rovescio. 15-15 Con il dritto! 15-0 Prima vincente. 3-1 Servizio e dritto! 40-15 Largo il rovescio difensivo di. 30-15 Bene con il dritto! 15-15 Doppio fallo (4°). 15-0 Bella smorzata incrociata che non viene letta da. 2-1 Miracolo dion il lob liftato di dritto. Poi lo smash a rimbalzo. 40-15 Risposta veloce, dritto out. 40-0 Prima vincente. 30-0 Favoloso lungoriga vincente di dritto15-0 Manovra di dritto e fa punto la russa. 2-0 Niente, non risponde ancora di rovesciosulla seconda. Meglio per noi! A-40 Brutto errore di rovescio della russa.