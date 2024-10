Le Iene presentano Inside, stasera su Italia 1: le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al via la nuova stagione de Le Iene presentano Inside su Italia 1. Tutto pronto per il ritorno del programma ideato da Davide Parenti che approfondisce alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 10 ottobre 2024 su Italia1. Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “Gli esorcismi di Don Barone” giovedì 10 ottobre 2024 dalle ore 21.18 torna l’appuntamento con la nuova edizione de “Le Iene presentano: Inside“ su Italia 1. Lo spin-off de “Le Iene “, ideato da Davide Parenti, torna ad occuparsi di temi ed argomenti già trattati dalla trasmissione, ma studiati ed analizzata attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Superguidatv.it - Le Iene presentano Inside, stasera su Italia 1: le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al via la nuova stagione de Lesu1. Tutto pronto per il ritorno del programma ideato da Davide Parenti che approfondisce alcuni argomenti trattati in precedenza dalla trasmissione e li analizza attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ecco le, i temi e gli argomenti al centrodi10su1. Lesu1: “Gli esorcismi di Don Barone”10dalle ore 21.18 torna l’appuntamento con la nuova edizione de “Le“ su1. Lo spin-off de “Le“, ideato da Davide Parenti, torna ad occuparsi di temi ed argomenti già trattati dalla trasmissione, ma studiati ed analizzata attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti.

