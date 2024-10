Israele-Hezbollah, tregua lontana: il timore di un inasprimento del conflitto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le speranze di una tregua tra Israele e Hezbollah appaiono ancora lontane dal concretizzarsi. Secondo fonti informate a Beirut, citate dai media arabi, l'attuazione della risoluzione 1701 dell'Onu, che prevede la cessazione delle ostilità lungo il confine libanese-israeliano, rimane «più vicina ai desideri che alla realtà ». Da parte sua, L'amministrazione Usa, secondo un rapporto del Wall Street Journal, vede il conflitto come un'opportunità per minare il potere di Hezbollah in Libano. Amos Hochstein, consigliere Usa per gli affari energetici, ha suggerito a leader arabi che l'indebolimento di Hezbollah con gli attacchi israeliani potrebbe essere sfruttato per sbloccare lo stallo politico del Libano e facilitare l'elezione di un nuovo presidente. Iltempo.it - Israele-Hezbollah, tregua lontana: il timore di un inasprimento del conflitto Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le speranze di unatraappaiono ancora lontane dal concretizzarsi. Secondo fonti informate a Beirut, citate dai media arabi, l'attuazione della risoluzione 1701 dell'Onu, che prevede la cessazione delle ostilità lungo il confine libanese-israeliano, rimane «più vicina ai desideri che alla realtà ». Da parte sua, L'amministrazione Usa, secondo un rapporto del Wall Street Journal, vede ilcome un'opportunità per minare il potere diin Libano. Amos Hochstein, consigliere Usa per gli affari energetici, ha suggerito a leader arabi che l'indebolimento dicon gli attacchi israeliani potrebbe essere sfruttato per sbloccare lo stallo politico del Libano e facilitare l'elezione di un nuovo presidente.

