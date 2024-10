Ha un malore il giorno del suo compleanno: don Alberto è morto in ospedale (Di giovedì 10 ottobre 2024) È morto a soli 47 anni don Alberto Capingala, parroco di Caprino Veronese, sul lago di Garda: si era sentito male il giorno del suo compleanno, il 5 ottobre scorso, a causa di un malore. Era stato ricoverato prima alla clinica Pederzoli di Peschiera e poi all'ospedale di Borgo Trento a Verona Bresciatoday.it - Ha un malore il giorno del suo compleanno: don Alberto è morto in ospedale Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Èa soli 47 anni donCapingala, parroco di Caprino Veronese, sul lago di Garda: si era sentito male ildel suo, il 5 ottobre scorso, a causa di un. Era stato ricoverato prima alla clinica Pederzoli di Peschiera e poi all'di Borgo Trento a Verona

