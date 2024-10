Panorama.it - Guerra in Medio Oriente: si avvicina un cambio di regime in Iran?

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un anno dopo il massacro del 7 ottobre in Israele, il volto delè ormai cambiato. Gerusalemme si è «espansa» in Palestina e in Libano, mentre i leader di Hamas ed Hezbollah sono stati decapitati. Tutto ciò, in attesa del «colpo grosso» che non soltanto Bibi Netanyahu sogna di appuntarsi al petto da tempo: l’eliminazione degli ayatollahiani per fare dell’un Paese laico, guidato da qualunque alternativa che non sia composta da fanatici religiosi la cui principale politica estera sia perseguire la distruzione di Israele. E, a dirla tutta, molti analisti ritengono quel momento prossimo a concretizzarsi. È davvero così? Di certo, lo sappiamo dal Times of Israel, l’ultima riunione dei vertici della difesa israeliana sulla questioneiana è stata «decisiva» e il governo Netanyahu avrebbe deciso di attaccare le strutture militariiane.