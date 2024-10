Giro di Lombardia, tre bergamaschi al via dell’ultimo appuntamento della stagione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. Sono tre i “padroni di casa” che sabato (12 ottobre) mattina saranno ai nastri di partenza del Giro di Lombardia: Mattia Cattaneo (team Soudal Quick-Step), Fausto Masnada (team Soudal Quick-Step) e Lorenzo Rota (team Intermarché-Wanty) sono i rappresentanti bergamaschi che scatteranno dal centro città al via della Classica Monumento, che percorrerà le strade su cui sono cresciuti. Nato ad Alzano Lombardo, nell’anno 1990 Cattaneo è particolarmente emozionato all’idea di correre sulle strade di casa: “Per me Il Lombardia è la corsa di quando ero bambino e sognavo di diventare professionista, quindi LA CORSA – per me è emozione, passione e magia. La partenza da casa aggiunge ancora di più magia e partire dal saluto degli amici e dei familiari: sarà qualcosa qualcosa davvero bello ed emozionante”. Bergamonews.it - Giro di Lombardia, tre bergamaschi al via dell’ultimo appuntamento della stagione Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. Sono tre i “padroni di casa” che sabato (12 ottobre) mattina saranno ai nastri di partenza deldi: Mattia Cattaneo (team Soudal Quick-Step), Fausto Masnada (team Soudal Quick-Step) e Lorenzo Rota (team Intermarché-Wanty) sono i rappresentantiche scatteranno dal centro città al viaClassica Monumento, che percorrerà le strade su cui sono cresciuti. Nato ad Alzano Lombardo, nell’anno 1990 Cattaneo è particolarmente emozionato all’idea di correre sulle strade di casa: “Per me Ilè la corsa di quando ero bambino e sognavo di diventare professionista, quindi LA CORSA – per me è emozione, passione e magia. La partenza da casa aggiunge ancora di più magia e partire dal saluto degli amici e dei familiari: sarà qualcosa qualcosa davvero bello ed emozionante”.

