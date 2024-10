George Baldock, morto il difensore del Panathinaikos (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mondo del calcio è scosso dalla drammatica notizia della morte di George Baldock, difensore di 31 anni del Panathinaikos e della nazionale greca. Il calciatore è stato trovato privo di vita nella piscina della sua casa ad Atene. La notizia è arrivata nelle prime ore del 10 ottobre, diffondendosi rapidamente e lasciando colleghi, tifosi e addetti ai lavori sotto shock. Baldock, giocatore rispettato e amato George Baldock era molto rispettato nel mondo del calcio, non solo per le sue doti tecniche come difensore ma anche per il suo carattere umile e determinato. Lo dimostrano i messaggi di cordoglio giunti da molte parti del mondo per rendere omaggio a un atleta fuori dal comune. Dopo un’importante carriera in Premier League con lo Sheffield United, Baldock aveva deciso di trasferirsi al Panathinaikos nel campionato greco. Velvetmag.it - George Baldock, morto il difensore del Panathinaikos Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mondo del calcio è scosso dalla drammatica notizia della morte didi 31 anni dele della nazionale greca. Il calciatore è stato trovato privo di vita nella piscina della sua casa ad Atene. La notizia è arrivata nelle prime ore del 10 ottobre, diffondendosi rapidamente e lasciando colleghi, tifosi e addetti ai lavori sotto shock., giocatore rispettato e amatoera molto rispettato nel mondo del calcio, non solo per le sue doti tecniche comema anche per il suo carattere umile e determinato. Lo dimostrano i messaggi di cordoglio giunti da molte parti del mondo per rendere omaggio a un atleta fuori dal comune. Dopo un’importante carriera in Premier League con lo Sheffield United,aveva deciso di trasferirsi alnel campionato greco.

