Genova, cerca di far entrare illegalmente un telefonino nel carcere di Marassi, denunciata una suora (Di giovedì 10 ottobre 2024) La polizia penitenziaria ha fermato una suora mentre tentava di introdurre illegalmente un telefono cellulare nel carcere di Marassi, a Genova, durante un incontro autorizzato con i detenuti. A diffondere la notizia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria in una nota. “La religiosa è autorizzata ad Ilgiornaleditalia.it - Genova, cerca di far entrare illegalmente un telefonino nel carcere di Marassi, denunciata una suora Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La polizia penitenziaria ha fermato unamentre tentava di introdurreun telefono cellulare neldi, a, durante un incontro autorizzato con i detenuti. A diffondere la notizia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria in una nota. “La religiosa è autorizzata ad

Suor Cesarina porta il telefono in carcere a un detenuto. E si assolve: “Un atto di fede” - Segnalazione alla procura per la religiosa di 88 anni nota a Savona per i tanti progetti di solidarietà. È stata bloccata dalla polizia penitenziaria a ... (ilsecoloxix.it)

Genova, suora sorpresa in carcere con un cellulare per i detenuti - La polizia penitenziaria ha fermato una suora mentre tentava di introdurre illegalmente un telefono cellullare nel carcere di Genova Marassi durante un incontro autorizzato con i detenuti… Leggi ... (informazione.it)

