Lapresse.it - G7 Industria, Urso: “Non è esercizio verbale. Ottenuti risultati concreti”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “e tangibili. Sorgerà in Italia già nella prima parte del prossimo anno l’hub per l’intelligenza artificiale per l’Africa“, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoa margine della seconda riunione ministeriale della presidenza italiana del G7 sue Innovazione Tecnologica, a Roma. “Sarà inoltre istituito un gruppo di lavoro continuativo per mettere in sicurezza la catena del valore nel campo dei semiconduttori. Di comune intesa con i Paesi sarà esteso anche al campo della tecnologia green e dell’automotive perché si passi dalla concorrenza alla collaborazione tra i Paesi del G7. Inoltre abbiamo presentato il report per il trasferimento tecnologico e quindi l’intelligenza artificiale per le micro, piccole e medie imprese al fine di coinvolgere l’intero sistema produttivo in questa sfida”, ha aggiunto.