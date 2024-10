Furto con scasso nel negozio di telefonia "Marino Store", rubati contatti, tablet e un monopattino (Di giovedì 10 ottobre 2024) 500 euro in contanti, un tablet, un monopattino e danni per 2.500 euro. È il bottino di un Furto con spaccata avvenuto la scorsa notte nel negozio di telefonia Marino Store, di via Bensa, nel centro storico genovese. I ladri hanno agito spaccando la vetrina del negozio e una volta dentro hanno Genovatoday.it - Furto con scasso nel negozio di telefonia "Marino Store", rubati contatti, tablet e un monopattino Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 500 euro in contanti, un, une danni per 2.500 euro. È il bottino di uncon spaccata avvenuto la scorsa notte neldi, di via Bensa, nel centro storico genovese. I ladri hanno agito spaccando la vetrina dele una volta dentro hanno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto al negozio di scarpe - il ladro fugge al parco - . Un commosso lo ha inseguito fino all’esterno. La responsabile del negozio ha scoperto il ladro. Nella serata di venerdì i carabinieri sono intervenuti dopo un furto di scarpe del valore di 75 euro, che si è verificato all'interno del negozio Scarpe & Scarpe, al centro commerciale Città Fiera. (Udinetoday.it)

Furto profumato : rubate 80 bottiglie di deodorante in un negozio - Furto profumato. . Due donne avrebbero rubato circa 80 bottiglie di deodorante in un bazar cinese a Santa Maria Capua Vetere. A denunciare l'accaduto sono stati i titolari che confermano l'ammontare del danno: circa 300 euro. . . "Non siamo riuscite a catturarle quindi fate attenzione", si legge in. (Casertanews.it)

Forzano la saracinesca e tentano il furto in un negozio : arrestati - Tutti e tre risultano avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Gli agenti del. . . La polizia di Stato di Genova ha arrestato per il reato di furto aggravato, in concorso, un uomo di 33 anni e una donna di 26 anni, entrambi genovesi, oltre a un uomo di 27 anni di origine straniera. (Genovatoday.it)