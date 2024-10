FOTO/ “La Stanza per la Poesia”, inaugurato lo spazio culturale all’interno della Biblioteca provinciale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUno spazio culturale dedicato alla Poesia, all’interno della Biblioteca provinciale di Benevento. Si è tenuta oggi l’inaugurazione de “La Stanza per la Poesia”, iniziativa promossa da Sannio Europa di concerto con la Provincia di Benevento. La cerimonia di inaugurazione è stata anche l’occasione per rilanciare le attività della stessa società in house providing della Provincia di Benevento, con il nuovo mandato affidato a Raffaele Del Vecchio: “Mi preme ringraziare il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per aver riposto in me la fiducia. Oggi diamo vita ad un nuovo progetto con il contributo del prof. Nicola Sguera, per rilanciare e promuovere la Rete Museale secondo un canone nuovo e diverso. Anteprima24.it - FOTO/ “La Stanza per la Poesia”, inaugurato lo spazio culturale all’interno della Biblioteca provinciale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUnodedicato alladi Benevento. Si è tenuta oggi l’inaugurazione de “Laper la”, iniziativa promossa da Sannio Europa di concerto con la Provincia di Benevento. La cerimonia di inaugurazione è stata anche l’occasione per rilanciare le attivitàstessa società in house providingProvincia di Benevento, con il nuovo mandato affidato a Raffaele Del Vecchio: “Mi preme ringraziare il presidenteProvincia di Benevento, Nino Lombardi, per aver riposto in me la fiducia. Oggi diamo vita ad un nuovo progetto con il contributo del prof. Nicola Sguera, per rilanciare e promuovere la Rete Museale secondo un canone nuovo e diverso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biblioteca provinciale - giovedì l’inaugurazione della “Stanza per la poesia” - . Comunicato Stampa Presso la Biblioteca provinciale di Benevento verrà aperta la “Stanza per la Poesia”. enderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della … Continua L'articolo Biblioteca. (Fremondoweb.com)

Nella Biblioteca provinciale di Benevento una Stanza per la poesia : giovedì 10 l’apertura - L’iniziativa rientra nel progetto “Luogo comune. . it. Una stanza per la Poesia”, curato dal professor Nicola Sguera. A renderlo noto sono Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore unico di Sannio Europa, società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. (Ildenaro.it)

Biblioteca provinciale - giovedì l’inaugurazione della “Stanza per la Poesia” - L’iniziativa rientra nel progetto “Luogo comune. Una stanza per la Poesia”, curato dal professor Nicola Sguera. Tempo di lettura: < 1 minutoPresso la Biblioteca provinciale di Benevento verrà aperta la “Stanza per la Poesia”. Al taglio del nastro seguirà una conferenza stampa durante la quale saranno illustrate le finalità ed il calendario degli incontri con i poeti che caratterizzeranno ... (Anteprima24.it)