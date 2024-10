Firenze, una mostra evento celebra i ‘primi toscani’ Neanderthal (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - Un'eccezionale mostra-evento celebra i "primi Toscani" e i 70 anni dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria a Firenze. Giovedì 24 ottobre alle ore 18.00, presso il Museo di Antropologia e Etnologia dell'Università degli Studi di Firenze, verrà inaugurata la mostra "170.000 anni fa a Poggetti Vecchi. I Neanderthal e la sfida del clima" : una sezione distaccata dell'esposizione sarà ospitata nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Firenze fino al 12 gennaio 2025, compresa nel costo del biglietto d'ingresso al museo. L’esposizione, curata da Biancamaria Aranguren, Silvia Florindi, Daniele Federico Maras, Daniela Puzio e Anna Revedin, è dedicata all’importantissimo sito preistorico di Poggetti Vecchi (Grosseto), che è già salito alla ribalta sia scientifica sia del grande pubblico internazionale per i reperti eccezionali che ha restituito. Lanazione.it - Firenze, una mostra evento celebra i ‘primi toscani’ Neanderthal Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Un'eccezionalei "primi Toscani" e i 70 anni dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria a. Giovedì 24 ottobre alle ore 18.00, presso il Museo di Antropologia e Etnologia dell'Università degli Studi di, verrà inaugurata la"170.000 anni fa a Poggetti Vecchi. Ie la sfida del clima" : una sezione distaccata dell'esposizione sarà ospitata nelle sale del Museo Archeologico Nazionale difino al 12 gennaio 2025, compresa nel costo del biglietto d'ingresso al museo. L’esposizione, curata da Biancamaria Aranguren, Silvia Florindi, Daniele Federico Maras, Daniela Puzio e Anna Revedin, è dedicata all’importantissimo sito preistorico di Poggetti Vecchi (Grosseto), che è già salito alla ribalta sia scientifica sia del grande pubblico internazionale per i reperti eccezionali che ha restituito.

