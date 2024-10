Donnapop.it - Fedez sembra scomparso nel nulla: che fine ha fatto dopo lo scandalo degli ultras del Milan?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da quando i suoi amici, nonché collaboratori, sono stati arrestati,è sparito dai radar. Da dieci giorni, infatti, il rapper si è trincerato dietro un assordante silenzio. Ricordiamo che, a seguito di una maxi inchiesta della Procura dio, ben 19 persone sono state arrestate con accusa di “associazione a delinquere” e non solo; fra questi ci sono anche Christian Rosiello e Alex Cologno, nonché altri personaggi in vista nelle curve dele dell’Inter.non risulta essere indagato e – anzi – quando Valerio Staffelli ha cercato di incalzarlo sulla questione, ha minacciato di querelarlo per diffamazione. Nonostante non ci siano accuse nei confronti del rapper, nelle carte giudiziarie della Procura dio il nome del rapper di Rozzano compare diverse volte.