Davis a Milano: il live che fece storia e lo sguardo killer diventato un cult Prima... ... e dopo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Festival meneghino al via. Proiettato domani, nel teatro dell’Arte in cui venne filmato 60 anni fa, il concerto del 1964 del «secondo quintetto» di Miles. Tavola rotonda d’eccezione con Linzi, Rava, Zenni e Kahn. Laverita.info - Davis a Milano: il live che fece storia e lo sguardo killer diventato un cult Prima... ... e dopo Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Festival meneghino al via. Proiettato domani, nel teatro dell’Arte in cui venne filmato 60 anni fa, il concerto del 1964 del «secondo quintetto» di Miles. Tavola rotonda d’eccezione con Linzi, Rava, Zenni e Kahn.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, Comazzi: 'Da Regione Lombardia attenzione costante' - "In riferimento all'ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia, Regione sta seguendo in maniera costante l'evolvere della situazione, in particolare nelle aree in cui si sono verificati disagi". ( ... (ansa.it)

Milano, la M4 verso l’apertura di tutta la linea - Ultim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Milano si prepara all’apertura di tutta la linea M4, prevista per le ore 13.30 di sabato 12 ottobre. Si tratta della nuova linea metropolitana del ca ... (ticinonotizie.it)

Nadal dice addio al tennis, l’annuncio sui social - A 38 anni Rafa Nadal si ritira dal tennis professionistico. Ultimo appuntamento la Coppa Davis a Malaga in novembre 2024. (style.corriere.it)