Conti bancari spiati, da Giorgia Meloni a Crosetto: quasi 7mila nomi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è appena sollevato un altro polverone di dimensioni notevoli nell’ambito della sicurezza bancaria. I nostri dati sono davvero tutelati? Un’inchiesta dei pm di Bari ha evidenziato le attività abusive di un funzionario: avrebbe effettuato più di 6mila accessi. Nel mirino numerosi politici, a partire dalla premier Giorgia Meloni. Meloni, Conti bancari spiati Sono svariati i nomi importanti della politica italiana elencati come vittime di un controllo abusivo dei Conti bancari. Abbiamo già citato la premier Giorgia Meloni ma al suo fianco compare anche la sorella Arianna Meloni. L’inchiesta dei pm di Bari prosegue, come evidenziato da Domani, ed è allarmante. Si tratta di titolari di Conti correnti Intesa-Sanpaolo, monitorati da un ex dipendente, che ora rischia ovviamente problematiche legali gravose. Quifinanza.it - Conti bancari spiati, da Giorgia Meloni a Crosetto: quasi 7mila nomi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è appena sollevato un altro polverone di dimensioni notevoli nell’ambito della sicurezzaa. I nostri dati sono davvero tutelati? Un’inchiesta dei pm di Bari ha evidenziato le attività abusive di un funzionario: avrebbe effettuato più di 6mila accessi. Nel mirino numerosi politici, a partire dalla premierSono svariati iimportanti della politica italiana elencati come vittime di un controllo abusivo dei. Abbiamo già citato la premierma al suo fianco compare anche la sorella Arianna. L’inchiesta dei pm di Bari prosegue, come evidenziato da Domani, ed è allarmante. Si tratta di titolari dicorrenti Intesa-Sanpaolo, monitorati da un ex dipendente, che ora rischia ovviamente problematiche legali gravose.

