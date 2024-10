Circonvallazione, parte finalmente il piano di sicurezza: attivi autovelox e semafori intelligenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con delibera del 2 ottobre scorso la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha disposto l’attivazione degli impianti “autovelox 106” omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita, nei seguenti siti della Circonvallazione: viale Lorenzo Bolano, civ. 5-7, viale Lorenzo Bolano, civ. 5, viale Andrea Doria, civ. 29, viale Andrea Doria, civ. 11 e viale Ulisse, civ. 19. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con delibera del 2 ottobre scorso la giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha disposto l’attivazione degli impianti “106” omologati per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità consentita, nei seguenti siti della: viale Lorenzo Bolano, civ. 5-7, viale Lorenzo Bolano, civ. 5, viale Andrea Doria, civ. 29, viale Andrea Doria, civ. 11 e viale Ulisse, civ. 19.

