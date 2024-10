Quifinanza.it - Calendario emissioni Btp ottobre 2024 medio e lungo termine

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di nuovi titoli di Stato aa partire dal 10, pubblicando il relativoper le operazioni di sottoscrizione, con focus sui Buoni del Tesoro Poliennali (BTP). Questerappresentano un’importante opportunità per gli investitori, sia privati che istituzionali, per partecipare al finanziamento del debito pubblico italiano e per diversificare i propri portafogli. Ma vediamo nel dettaglio qual è il programma, quale la tipologia dei titoli emessi e come funziona il meccanismo di collocamento.