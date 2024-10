Gossipnews.tv - Brusco Stop a Ballando Con Le Stelle: L’Annuncio di Milly Carlucci!

Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2024)annuncia unper “con le”. Ecco che cosa è accaduto! Il celebre programma di Rai 1, “con le”, subirà una breve interruzione, earriva direttamente da. La conduttrice ha rivelato, durante un’intervista a una rivista, che lo show sarà sospeso per una serata. La pausa non è imminente, ma segna un momento speciale per un altro evento televisivo molto atteso. Il programma non andrà in onda sabato 7 dicembre 2024 per lasciare spazio alla tradizionale Prima della Scala, l’appuntamento annuale che inaugura la stagione teatrale del prestigioso teatro milanese. Questa sera speciale è dedicata all’opera “La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi, una delle più amate del compositore italiano, che verrà eseguita sotto la guida del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Leo Muscato.