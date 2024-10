Botta e risposta sull'alluvione, Fiumi replica a Pompignoli: "E' vittima del tic della polemica, io preferisco parlare di fatti" (Di giovedì 10 ottobre 2024) “E’ davvero bizzarro che Massimiliano Pompignoli replichi al mio appello di ‘abbassare i toni dello scontro’ sul tema alluvione montando ad arte l’ennesima, stucchevole polemica elettorale". Così Michele Fiumi, candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna per la lista "Civici, con de Forlitoday.it - Botta e risposta sull'alluvione, Fiumi replica a Pompignoli: "E' vittima del tic della polemica, io preferisco parlare di fatti" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “E’ davvero bizzarro che Massimilianoreplichi al mio appello di ‘abbassare i toni dello scontro’ sul temamontando ad arte l’ennesima, stucchevoleelettorale". Così Michele, candidato al consiglio regionale dell’Emilia Romagna per la lista "Civici, con de

