Bonus Natale, tutte le istruzioni per richiederlo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Arrivano le istruzioni per l’uso per il cosiddetto Bonus Natale di 100 euro introdotto dal decreto legge Omnibus approvato recentemente dal Parlamento. A fissarle, nero su bianco, è l’Agenzia delle Entrate in una specifica circolare pubblicata questa mattina. La busta paga A chi spetta il Bonus L’indennità è prevista a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme con la tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre. Quotidiano.net - Bonus Natale, tutte le istruzioni per richiederlo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Arrivano leper l’uso per il cosiddettodi 100 euro introdotto dal decreto legge Omnibus approvato recentemente dal Parlamento. A fissarle, nero su bianco, è l’Agenzia delle Entrate in una specifica circolare pubblicata questa mattina. La busta paga A chi spetta ilL’indennità è prevista a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Con la circolare le Entrate spiegano a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per ottenerlo in busta paga insieme con la tredicesima mensilità, che viene in genere corrisposta nel mese di dicembre.

