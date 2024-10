Bonus Natale 100 euro per i dipendenti, arriverà con la tredicesima. Ecco le istruzioni per richiederlo. CIRCOLARE Agenzia Entrate (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il cosiddetto decreto Omnibus, ha introdotto un Bonus di 100 euro da erogare con la tredicesima ai lavoratori dipendenti. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la CIRCOLARE con le istruzioni. L'articolo Bonus Natale 100 euro per i dipendenti, arriverà con la tredicesima. Ecco le istruzioni per richiederlo. CIRCOLARE Agenzia Entrate . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il cosiddetto decreto Omnibus, ha introdotto undi 100da erogare con laai lavoratori. L'delleha pubblicato lacon le. L'articolo100per icon laleper

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus Natale fino a 100 euro : i tre requisiti e quando arrivano i soldi - L'attesa è finita. L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le indicazioni relative al "bonus Natale", l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Le istruzioni ufficiali... (Cataniatoday.it)

Bonus Natale fino a 100 euro : i tre requisiti e quando arrivano i soldi - L'attesa è finita. L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le indicazioni relative al "bonus Natale", l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Le istruzioni ufficiali... (Today.it)

Bonus Natale in busta paga - come ottenere i 100 euro con la tredicesima : cosa bisogna fare per riceverlo e come compilare l’autocertificazione - I requisiti per accedere al bonus Natale Sono tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere capienza fiscale, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro ... (Lanotiziagiornale.it)