Agatha All Along: gli easter egg e i riferimenti del quinto episodio

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER per l'episodio 5 di Agatha All Along

L'episodio 5 di Agatha All Along presenta un'impressionante raccolta di emozionanti easter egg e riferimenti, tra cui una grande novità per l'MCU. Con la terza prova della congrega sulla Strada delle Streghe, che riguarda nientemeno che Agatha stessa (Kathryn Hahn). Finora, la nuova congrega di Agatha Harkness ha affrontato due prove nel corso dello show, una progettata per Jennifer Hale (Sasheer Zamata) e l'altra per Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn). Ora, Agatha è costretta a comunicare con i morti, mentre i Sette di Salem si stanno avvicinando. Ecco i più grandi easter egg e rivelazioni nell'episodio 5 di Agatha All Along.

Agatha All Along episodio 5 : la spiegazione del finale - finalmente rivelata l’identità di Teen - Questo spiegherebbe perché era assente dalla scena finale, poiché senza dubbio avrebbe cercato di salvare Agatha da Teen solo per ucciderla lei stessa in seguito. Come si è scoperto, la nuova prova della Strada delle Streghe è stata a sorpresa dedicata a Agatha stessa. Tuttavia, Billy avrebbe sicuramente senso come antagonista di Agatha, dato il cattivo sangue tra quest’ultima e la madre di Billy. (Cinefilos.it)

Agatha All Along : svelata l’identità di “Teen” con un importante colpo di scena finale - Mentre il resto delle streghe inizia a conoscere il passato mortale di Agatha e il suo rapporto teso con la madre, che appare come un fantasma per perseguitare la figlia, le cose prendono improvvisamente una brutta piega. Ma tutti gli indizi sembrano indicare che Teen sia Billy, dal suo misterioso passato (che non è dissimile dallo scambio Billy Maximoff/Billy Kaplan nei fumetti) alle somiglianze ... (Nerdpool.it)

Agatha All Along : Lo showrunner parla della menzione di Mephisto e della rivelazione dell’episodio 4 – SPOILER - Ma la showrunner Jac Schaeffer non è ancora pronta a confermare nulla. Kathryn Hahn guiderà l’ensemble, mentre altre aggiunte degne di nota sono Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili e Maria Dizzia. Quindi non si tratta di una mia reazione o di un ordine del giorno, soprattutto perché quel tipo di discorso febbrile che è molto, ... (Cinefilos.it)