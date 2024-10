X Factor Bootcamp 2024, la scelta di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: anticipazioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) X-Factor torna giovedì 10 ottobre per una nuova puntata colma di avvenimenti. Spazio alla seconda parte dei Bootcamp, con protagonisti stavolta Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Toccherà infatti a loro due, dopo Jake La Furia e Achille Lauro, riempire le quattro sedie a disposizione per l’edizione di quest’anno del celebre talent. Il tutto sotto l’occhio attento di Giorgia, già amatissima conduttrice. X Factor 2024, Bootcamp Si prosegue con la costruzione delle squadre a X Factor 2024. Paola Iezzi e Manuel Agnelli dovranno prendere delle decisioni molto difficili, interrompendo il sogno di alcuni artisti e dando il via a quello di altri. Giungere a un passo dal live e dovervi rinunciare non è mai semplice. Lo stesso dicasi per chi siede dietro al bancone. Si darà il via a una gara fino all’ultimo switch. Dilei.it - X Factor Bootcamp 2024, la scelta di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: anticipazioni Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) X-torna giovedì 10 ottobre per una nuova puntata colma di avvenimenti. Spazio alla seconda parte dei, con protagonisti stavolta. Toccherà infatti a loro due, dopo Jake La Furia e Achille Lauro, riempire le quattro sedie a disposizione per l’edizione di quest’anno del celebre talent. Il tutto sotto l’occhio attento di Giorgia, già amatissima conduttrice. XSi prosegue con la costruzione delle squadre a Xdovranno prendere delle decisioni molto difficili, interrompendo il sogno di alcuni artisti e dando il via a quello di altri. Giungere a un passo dal live e dovervi rinunciare non è mai semplice. Lo stesso dicasi per chi siede dietro al bancone. Si darà il via a una gara fino all’ultimo switch.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor 2024 - è il momento dei bootcamp per Paola Iezzi e Manuel Agnelli - Una fase cruciale: per loro, che saranno costretti a una gara fino all’ultimo switch, e anche per gli artisti che, oltre a mettercela tutta pur di riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto. I tre giudici non coinvolti nella scelta assisteranno dal vivo e commenteranno, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l’operato dal ... (Spettacolo.eu)

X Factor 2024 - ecco chi ha superato i bootcamp per Jake La Furia e Achille Lauro - X Factor 2024, bootcamp, Achille Lauro e gli artisti scelti . Come sempre a far gli onori di casa, conducendo la puntata e interagendo con gli artisti prima e dopo le loro esibizioni, ci ha pensato Giorgia, conduttrice e coinvoltissima nelle performance dei ragazzi sul palco. Il racconto della prima puntata dei bootcamp di X Factor 2024, ecco i quattro artisti scelti da Achille Lauro e i ... (Spettacolo.eu)

X Factor Bootcamp : Bufera su Jack La Furia e Achille Lauro! - Le scelte sono state discusse, ma saranno i talenti a dimostrare se i giudici hanno fatto le mosse giuste. Alcune decisioni in particolare hanno scatenato la disapprovazione del pubblico, che non ha esitato a fischiare e a esprimere il proprio dissenso. Nonostante le tensioni, Lauro ha formato la sua squadra con Les Votives, i Patagarri, Lorenzo Salvetti e Ibrahim Guiblawi. (Gossipnews.tv)