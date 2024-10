Viktor Orban interviene al Parlamento europeo, la Sinistra risponde cantando Bella ciao: il video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al Parlamento europeo, la sessione plenaria di oggi è dedicata alla presentazione del programma dell'Ungheria in quanto presidente del Consiglio dell'Unione europea. A parlare è stato il premier ungherese, Viktor Orbán. Dopo il suo primo intervento, dai seggi della Sinistra è partito un coro di "Bella ciao" in segno di contestazione. Fanpage.it - Viktor Orban interviene al Parlamento europeo, la Sinistra risponde cantando Bella ciao: il video Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al, la sessione plenaria di oggi è dedicata alla presentazione del programma dell'Ungheria in quanto presidente del Consiglio dell'Unione europea. A parlare è stato il premier ungherese,Orbán. Dopo il suo primo intervento, dai seggi dellaè partito un coro di "" in segno di contestazione.

Viktor Orbán aggredito durante una conferenza stampa al Parlamento europeo : «In Ungheria funziona così» – Il video - E questo non è positivo per l’Europa. Un uomo si è lanciato contro il premier ungherese, Viktor Orbán, durante una conferenza stampa che il premier ungherese stava tenendo al Parlamento europeo. Poi la scorta lo ha bloccato, placcato a terra e portato fuori dalla sala stampa. Per fortuna, dal ... (Open.online)

Il discorso di Viktor Orbán al Parlamento europeo - «Ci vediamo domani», ha twittato la leader di Renew Valérie Hayer, insieme a un video che inizia con una vecchia clip dell’ex presidente della Commissione Jean-Claude Juncker che saluta Orbán come «dittatore» e gli dà uno schiaffo sulla guancia. Per lui, emerso come lo sfidante più serio di Orbán ... (Linkiesta.it)

Viktor Orbán aggredito durante una conferenza stampa al Parlamento europeo : «In Ungheria funziona così» – Il video - . Il giovane contestatore ha aggredito il presidente lanciandogli cartacce e urlando. E questo non è positivo per l’Europa. Per fortuna, dal punto di vista del leader magiaro, a risolvere la situazione penserà presto il vecchio/nuovo presidente americano: «Se vince Trump apriremo una serie di ... (Open.online)