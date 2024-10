Vedono i Carabinieri, abbandonano l’auto e scappano: si indaga (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, sulla SS.90 delle Puglie, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri di Greci, ha inseguito un Suv. I Carabinieri, anche grazie all’utilizzo di droni, sono riusciti a bloccare il tentativo di fuga dei tre occupanti che, abbandonata l’auto, si sono dati alla fuga nei fondi agricoli adiacenti la strada. La vettura è stata sottoposto a sequestro. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. L'articolo Vedono i Carabinieri, abbandonano l’auto e scappano: si indaga proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Vedono i Carabinieri, abbandonano l’auto e scappano: si indaga Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, sulla SS.90 delle Puglie, una pattuglia della locale Stazionedi Greci, ha inseguito un Suv. I, anche grazie all’utilizzo di droni, sono riusciti a bloccare il tentativo di fuga dei tre occupanti che, abbandonata, si sono dati alla fuga nei fondi agricoli adiacenti la strada. La vettura è stata sottoposto a sequestro. Sono tuttora in corso le indagini da parte deidel Comando Provinciale di Avellino. L'articolo: siproviene da Anteprima24.it.

