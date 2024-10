Vasco Rossi pubblica “Vivere”, il libro con i testi del rocker (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Si intitola “Vivere – Living” il volume di Vasco Rossi che presenta al pubblico una composizione inedita di testi che il rocker ha scritto durante la sua vita: note, pensieri e parole che nella pubblicazione s’intervallano ai versi delle più celebri e amate canzoni del rocker. Il volume (Edizioni Galleria Mazzoli, Modena, 2024) è una espressione libera e informale, slegata dalla musica e dalla necessità del verso che lascia libero sfogo al pensiero e all’emozione, aprendo nuove riflessioni sui testi delle canzoni. In apertura vengono pubblicati due preziosi interventi dei poeti Nanni Cagnone e Paul Vangelisti, i quali compiono una loro lettura personale della figura di Vasco in quanto rocker ma anche in quanto persona. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Si intitola “– Living” il volume diche presenta al pubblico una composizione inedita diche ilha scritto durante la sua vita: note, pensieri e parole che nellazione s’intervallano ai versi delle più celebri e amate canzoni del. Il volume (Edizioni Galleria Mazzoli, Modena, 2024) è una espressione libera e informale, slegata dalla musica e dalla necessità del verso che lascia libero sfogo al pensiero e all’emozione, aprendo nuove riflessioni suidelle canzoni. In apertura vengonoti due preziosi interventi dei poeti Nanni Cagnone e Paul Vangelisti, i quali compiono una loro lettura personale della figura diin quantoma anche in quanto persona.

Modena - Vasco Rossi presenta il volume “Vivere/Living” - Il volume presenta al pubblico una composizione inedita di testi che il rocker ha scritto durante la sua vita, cioè note, pensieri e parole che, nella pubblicazione, si mescolano ai versi delle sue più note canzoni. . Vasco Rossi ha presentato il volume ‘Vivere/Living’, al Teatro Storchi di Modena. All’evento erano presenti anche Nanni Cagnone e Paul Vangelisti che hanno curato la prefazione. (Lapresse.it)

Vasco Rossi presenta il volume ‘Vivere/Living’ a Modena - All’evento erano presenti anche Nanni Cagnone e Paul Vangelisti che hanno curato la prefazione. “Volevo ringraziare completamente questo straordinario uomo, Emilio Mazzoli, che ha voluto fare questa carezza a Vasco Rossi e io prendo questa carezza con grande piacere e la porto a Vasco Rossi perché sono qui in rappresentanza”. (Lapresse.it)

