Uragano Milton, madre di sei figli non ha i soldi per scappare: “Resto qui” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre migliaia di residenti evacuano la Florida per l'arrivo dell'Uragano Milton, previsto nelle prossime ore, c'è anche chi ha deciso di restare. Come raccontato dal Washington Post infatti, sono diventati virali diversi video pubblicati da Amanda Moss, una donna che ha spiegato come la sua famiglia non abbia i soldi necessari a evacuare. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Mentre migliaia di residenti evacuano la Florida per l'arrivo dell', previsto nelle prossime ore, c'è anche chi ha deciso di restare. Come raccontato dal Washington Post infatti, sono diventati virali diversi video pubblicati da Amanda Moss, una donna che ha spiegato come la sua famiglia non abbia inecessari a evacuare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le immagini dell’uragano Milton catturate dalle telecamere della Nasa - Le immagini dell’uragano Milton catturate dalle telecamere della Nasa mentre si muoveva nel Golfo del Messico, diretto verso un approdo nei pressi di Tampa, in Florida. (Fonte video: nasa.gov) Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Florida - Uragano Milton : “Chi resterà a Tampa morirà” – LIVE - . Domani si teme arriverà sulle coste occidentali della Florida, già colpita a metà settembre dalla tempesta Helene, con […] The post Florida, Uragano Milton: “Chi resterà a Tampa morirà” – LIVE appeared first on L'Identità. Uragano Milton in Florida: la diretta Come da previsione l’uragano Milton si è rafforzato fino a diventare di categoria 5 lunedì, portando con sé venti sostenuti ad oltre ... (Lidentita.it)

L’uragano Milton pronto a devastare la Florida : “E’ questione di vita o morte” - I meteorologi avvertono che Milton toccherà terra mantenendo la sua forza, prevedendo un innalzamento delle acque di 4,5 metri. Tampa, 9 ottobre 2024 – L’uragano Milton sta facendo tremare la Florida con venti che superano i 230 chilometri all’ora. 000 persone. “Guardando a quanto è grande l’uragano, è possibile che ci siano danni significativi in diverse parti dello Stato“, ha dichiarato ... (Ilfaroonline.it)