Quotidiano.net - Una storia di famiglia. La Juve ritrova Del Piero. Stavolta è la figlia Dorotea

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Deltorna alla. Si chiama, ha 15 anni, è identica alla mamma Sonia e segue il destino di papà. Ladi "Pinturicchio", secondogenita di tre, cresciuta in America, rimescola ricordi nei tifosi bianconeri. Il suo tesseramento per lantus Women nella squadra under 17 guidata da Luca Scarcella scomoda memorie leggendarie, crea aspettative. Quel cognome impone coerenza. Maradona insinuava che Alex bevesse di nascosto l’elisir dell’eterna giovinezza. Per Cristiano Ronaldo era il modello a cui fare riferimento. Didier Deschamps si interrogava sull’irresistibile magnetismo del piccolo uomo che faceva impazzire la gente, "un esempio per tutti". E oggi la sorpresa: arriva l’erede – donna – del campione che nel 2006 vinse la coppa del Mondo con la maglia numero 7, il ragazzo che dopo avrebbe convertito all’acqua minerale anche gli alcolisti.