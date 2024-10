Telefono Azzurro e Scuole Unite contro Bullismo e Cyberbullismo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Fondazione SOS Telefono Azzurro ha partecipato attivamente al convegno annuale dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), conclusosi il 9 ottobre 2024 a Roma. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di focalizzare l’attenzione dei dirigenti scolastici sulle tematiche del Bullismo e del cyberBullismo, sottolineando l’importanza di affrontare efficacemente questi fenomeni per tutelare bambini e adolescenti. In questa occasione, Telefono Azzurro ha rinnovato il suo impegno al fianco delle Scuole italiane e di tutti i professionisti dell’educazione, mettendo al centro la recente Legge 70/2024 sulla “Prevenzione e contrasto di fenomeni di Bullismo e cyberBullismo”. Zon.it - Telefono Azzurro e Scuole Unite contro Bullismo e Cyberbullismo Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Fondazione SOSha partecipato attivamente al convegno annuale dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), conclusosi il 9 ottobre 2024 a Roma. L’obiettivo principale dell’inè stato quello di focalizzare l’attenzione dei dirigenti scolastici sulle tematiche dele del cyber, sottolineando l’importanza di affrontare efficacemente questi fenomeni per tutelare bambini e adolescenti. In questa occasione,ha rinnovato il suo impegno al fianco delleitaliane e di tutti i professionisti dell’educazione, mettendo al centro la recente Legge 70/2024 sulla “Prevenzione e contrasto di fenomeni die cyber”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caffo (Telefono Azzurro) : “I presidi non siano lasciati soli nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo” - In occasione del convegno annuale dell'ANP, Ernesto Caffo, presidente della Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS, ha lanciato un appello per un impegno collettivo nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. . L'articolo Caffo (Telefono Azzurro): “I presidi non siano lasciati ... (Orizzontescuola.it)

Raccontò al telefono azzurro i palpeggiamenti - zio condannato a due anni - E’ stato condannato a due anni di reclusione il 67enne accusato di aver palpeggiato la nipote della moglie, all’epoca dei fatti 16enne. L’uomo – che si è sempre professato innocente – è stato riconosciuto colpevole del reato in una accezione meno grave e prevista dal codice e la pena è stata... (Ilpiacenza.it)

Caffo (Telefono Azzurro) : “L’educazione digitale è la chiave per un ambiente sicuro e costruttivo” - Secondo Ernesto Caffo, "non è demonizzando e vietando gli smartphone che risolviamo il problema, questo è un atteggiamento miope che ignora ad esempio l’effetto che anche computer e videogiochi - e in generale le piattaforme di gaming - hanno sui minori". L'articolo Caffo (Telefono Azzurro): ... (Orizzontescuola.it)

La nuova legge sul bullismo - Caffo (Telefono Azzurro) : “Misure operative e collaborative indispensabili” - . it - ha sottolineato l’importanza di trasformare questa normativa in azioni concrete, coinvolgendo scuola e sport per affrontare il problema. Durante l'evento, organizzato dal deputato Devis Dori, Caffo - come riporta Vita. Ernesto Caffo, fondatore e presidente di Telefono Azzurro, ha ... (Orizzontescuola.it)

Un’IA per l’infanzia e l’adolescenza : il manifesto del Telefono Azzurro per proteggere dall’abuso online - È quindi cruciale che le tecnologie siano progettate con un’attenzione particolare alla protezione dei più giovani. Educazione: Promuovere programmi educativi di lungo termine che includano una “pedagogia digitale integrale”. In questo scenario, lo sviluppo estremamente rapido delle tecnologia ... (Zon.it)