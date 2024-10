Ilfattoquotidiano.it - Strangola la moglie di 24 anni davanti ai figli piccoli: arrestato un 30enne

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al culmine di una lite familiare, hato la24enne uccidendola. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino nell’abitazione della coppia in via Caravaggio 10, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta,ai loro due, di 4 e 6. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Maddaloni che hanno trovato l’uomo, undi nazionalità albanese, in stato confusionale: è stato fermato e portato in caserma. La vittima, anche lei di origine albanese, è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento: i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo si trova ora in stato di arresto in attesa dell‘interrogatorio da parte del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere.