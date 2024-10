Sestri Levante, neonata di 20 giorni muore in culla. Il padre al 118: “Non respira più” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tragedia immensa ha colpito una famiglia di Sestri Levante. All’alba, una neonata di soli 20 giorni è morta nella sua culla, nonostante i disperati tentativi del papà di rianimarla, guidato al telefono dagli operatori del 118. “Non respira più”, queste le parole strazianti dell’uomo durante la chiamata, intorno alle sei del mattino.Leggi anche: “Non respiro”, ma lei ride mentre il fidanzato soffoca: lo aveva chiuso per scherzo in una valigia La telefonata disperata del papà al 118: “Non respira più” Il papà, allarmato dal fatto che la piccola non respirava, ha subito contattato i soccorsi. Al telefono, gli operatori sanitari hanno cercato di guidarlo nelle manovre di rianimazione mentre l’automedica era in arrivo. Pochi minuti dopo, i medici sono arrivati sul posto e hanno continuato i tentativi di rianimazione neonatale, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare. Thesocialpost.it - Sestri Levante, neonata di 20 giorni muore in culla. Il padre al 118: “Non respira più” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tragedia immensa ha colpito una famiglia di. All’alba, unadi soli 20è morta nella sua, nonostante i disperati tentativi del papà di rianimarla, guidato al telefono dagli operatori del 118. “Nonpiù”, queste le parole strazianti dell’uomo durante la chiamata, intorno alle sei del mattino.Leggi anche: “Non respiro”, ma lei ride mentre il fidanzato soffoca: lo aveva chiuso per scherzo in una valigia La telefonata disperata del papà al 118: “Nonpiù” Il papà, allarmato dal fatto che la piccola nonva, ha subito contattato i soccorsi. Al telefono, gli operatori sanitari hanno cercato di guidarlo nelle manovre di rianimazione mentre l’automedica era in arrivo. Pochi minuti dopo, i medici sono arrivati sul posto e hanno continuato i tentativi di rianimazionele, ma per la bimba non c’è stato nulla da fare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia a Sestri Levante - neonata muore improvvisamente : sospetta Sids - 00, un famigliare della bimba, nata a Lavagna il 10 settembre scorso, ha chiamato il 118 perché la piccola era esanime e non respirava. A renderlo noto la Direzione Sanitaria spiegando il 9 ottobre 2024, intorno alle 6. Dalla Centrale di Lavagna hanno guidato […]. (Adnkronos) – Una neonata è morta improvvisamente a Sestri Levante, in Liguria. (Periodicodaily.com)

Vis Pareggio e proteste a Sestri Levante - Compreso uno sconcertante controfallo fischiato a Paganini che aveva liberato Cannavò verso la porta. Scotto. Corsari in gol al primo tiro in porta. La Vis ha indirizzato la partita in avvio di ripresa, quando Paganini (sesto marcatore stagionale) ha corretto in gol una torre di Nicastro sull’ennesimo angolo. (Sport.quotidiano.net)

Serie C / La Vis Pesaro conquista un punto a Sestri Levante - Vis in vantaggio con Paganini, raggiunta dalla rete di Parravicini 5 ottobre 2024 – La Vis torna dalla trasferta di Sestri Levante, tornato a giocare nel proprio terreno, il “Giuseppe Sivori” con un buon punto, anche se raggiunta dai padroni di casa dopo essere passata per prima in vantaggio. Succede tutto nella ripresa, con la gara che si sblocca grazie alla rete del biancorosso Paganini, ... (Vallesina.tv)