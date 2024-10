Sanremo 2025, per Stefano De Martino sfuma ipotesi co-conduzione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”. Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di Sanremo 2025, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Tuttavia, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sembra che il conduttore dovrà attendere ancora per salire sul palco dell’Ariston. Il suo nome era circolato con insistenza nei mesi scorsi, anche come possibile co-conduttore del Festival. Un’ipotesi che al momento sembra però sfumare. Anche la conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival, a cui De Martino era stato accostato, è andata ad Alessandro Cattelan, come annunciato ieri al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti. Per De Martino, dunque, Sanremo 2025 si preannuncia in panchina. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre”. CosìDealla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far parte della squadra di, che sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Tuttavia, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sembra che il conduttore dovrà attendere ancora per salire sul palco dell’Ariston. Il suo nome era circolato con insistenza nei mesi scorsi, anche come possibile co-conduttore del Festival. Un’che al momento sembra peròre. Anche ladiGiovani e del Dopofestival, a cui Deera stato accostato, è andata ad Alessandro Cattelan, come annunciato ieri al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti. Per De, dunque,si preannuncia in panchina.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michele Bravi su X Factor : “Oggi non saprei più farlo. Sanremo 2025? Sto scrivendo” - Quando lo feci non avevo i mezzi e non sapevo niente di cosa fosse il mercato discografico". Michele Bravi sul mondo che lo ha visto sia concorrente che giudice, da X-Factor ad Amici: "In termini attivi non so se oggi riuscirei a fare il concorrente in un talent. Continua a leggere . E apre al Festival di Sanremo 2025: "Sono in fase di scrittura". (Fanpage.it)

“Torna sulle scene dopo 25 anni”. Sanremo 2025 - Carlo Conti punta alla rinascita della cantante - Ha avuto anche grossi problemi economici e familiari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Gerardina Trovato ha dovuto fare i conti con una nevrosi ossessiva depressiva, che le ha provocato trasformazioni anche fisiche a causa degli psicofarmaci assunti. (Caffeinamagazine.it)

Gerardina Trovato a Sanremo 2025? Conti favorevole : ci sarebbe già il brano - Fino a questo momento non erano trapelate indiscrezioni a riguardo. Carlo Conti favorevole a Gerardina Trovato a Sanremo 2025: cosa è emerso Gerardina Trovato potrebbe davvero far parte della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025? A dare speranze in merito a questa indiscrezione è stato il settimanale Oggi. (Tvpertutti.it)